В Новосибирске иномарка осталась без колеса после аварии с грузовиком

В Новосибирске Subaru Legacy остался без колеса после аварии с грузовиком.
Фото: Михаил ДОКУКИН
В Новосибирске Subaru Legacy остался без колеса после аварии с грузовиком. Последствия ДТП засняли на видео очевидцы.
— У дома №175/6 произошла авария с участием Subaru Legacy и грузовика. От удара «Субару» снес несколько пролетов металлического ограждения и лишился левого колеса, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
В Госавтоинспекции по Новосибирску КП-Новосибирск пояснили, что в этой аварии, к счастью, никто не пострадал. ДТП было оформлено с материальным ущербом.
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