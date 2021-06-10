В Новосибирске иномарка осталась без колеса после аварии с грузовиком

В Новосибирске Subaru Legacy остался без колеса после аварии с грузовиком. Фото: Михаил ДОКУКИН

В Новосибирске Subaru Legacy остался без колеса после аварии с грузовиком. Последствия ДТП засняли на видео очевидцы.

— У дома №175/6 произошла авария с участием Subaru Legacy и грузовика. От удара «Субару» снес несколько пролетов металлического ограждения и лишился левого колеса, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В Госавтоинспекции по Новосибирску КП-Новосибирск пояснили, что в этой аварии, к счастью, никто не пострадал. ДТП было оформлено с материальным ущербом.

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