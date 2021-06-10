В 2021 году почти полностью отремонтируют площадь имени Лыщинского

Работы идут полным ходом. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Важная для новосибирских водителей новость: реконструкция площади имени Лыщинского с примыкающими участками улиц Блюхера, Немировича-Данченко и проспектом Карла Маркса скоро завершится. Ход работ проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Реконструкция площади имени Лыщинского ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь очень строго соблюдаются сроки выполнения, этапность и качество работ. Затруднений в финансировании нет. Вопросы, которые возникают, решаются быстро, работы идут в соответствии с графиком, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Мы говорим о реконструкции площади имени Лыщинского, подразумевая несколько объектов. Один из них – дамба Октябрьского моста. Там сейчас ведутся работы по формированию насыпи. И очень важный объект, который выходит за рамки национального проекта, – это сам Октябрьский мост. В ближайшие две недели все замечания Госэкспертизы будут устранены, и тогда мы сможем перейти к конкурсным процедурам, а дальше принимать решение по этапности и финансированию ремонта моста. Потому что без сдачи этого объекта говорить о полноценном решении вопроса подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею нельзя.

Напомним, реконструкция ведется с 2019 года, на эти цели выделено 529 миллионов рублей. В 2020 году было освоено 209 миллионов рублей – они пошли на вынос коммуникаций, переустройство опор освещения, контактной сети и ливневой канализации. На работы в 2021 году предусмотрено 320 миллионов рублей.

- В этом году мы должны закончить практически весь объём дорожных работ на площади им. Лыщинского – около 95 процентов. То есть укладка дорожного полотна будет полностью завершена. На следующий год переносим частично работы по благоустройству, установке камер фото- и видеофиксации», – рассказал заместитель генерального директора ООО «ДорсибПлюс» Виктор Сушко.

Также к сентябрю достроят надземно-подземный переход через дамбу Октябрьского моста.

- Это будет первый пешеходный переход, оборудованный полноценными лифтовыми подъёмниками, которые будут работать в круглосуточном режиме. Лифты – панорамные. Павильоны лифтовой шахты также будут в стекле, что даст хороший обзор пассажирам при спуске и подъёме», – пояснил Александр Мысик, директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений».