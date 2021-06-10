Пробки в Новосибирске на вечер 10 июня 2021 года: невозможно проехать на улице Владимировская

Пробки достигли 6 баллов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 10 июня 2021 года сковали город. По данным сайта «2GIS» заторы на дорогах уже достигли 6 баллов.

На правом берегу пробка сковала улицу Владимировская. Затор начинается от автобусной остановки «Маслозавод» и длится до Димитровского моста. Также автомобилистам сложно проехать на улице Фабричная, Большевистская, Восход. Небольшой затор образовался на улице Кирова. Он берет свое начало от станции метро «Октябрьская» и длится до пересечения с улицей Добролюбова.

На левом берегу водители долго будут стоять на проезде Энергетиков в сторону площади Труда. Оттуда затор уходит в сторону улицы Широкая и Станционная. Так же трудно проехать на улице Котовского, Ватутина и Бетонном переезде.

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