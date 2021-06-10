«Бакс Банни или Бирюзовый Баклажан?»: Новосибирский зоопарк выбирает имя для редкого пони

Новосибирский зоопарк выбирает имя для редкого пони. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирском зоопарке объявили конкурс на лучшее имя для маленького пони аппалуза. Малыш появился на свет в конце апреля, а вот подходящей клички для него пока так и не нашлось. Об этом рассказали в официальной группе зоопарка в соцсети.

— Малыш, который родился 29 апреля — мини-аппалуза пони. Его отец как раз обычный аппалуза, он крупнее. Посмотрите, какая интересная масть у малыша. Его папа примерно такой же, только рыжий, а мама с пятнышками. У него голландское происхождение: мать и отца привезли в зоопарк из Голландии. Поэтому и для малыша нужно придумать очень хорошую кличку. Желательно, чтобы она была нерусская. Можно из двух и даже из трех слов. Главное, чтобы она начиналась на букву «Б» и в ней была еще одна буква «Б», — рассказали в зоопарке.

Новосибирцы стали активно предлагать свои варианты имени. Многие из них оказались весьма необычными.

— Бильбо Бэггинс.

— Бенедикт Камбербэтч.

— Бакс Банни, — предложили горожане.

А вот некоторые предпочли клички попроще, например, Бублик. Кто-то предложил назвать аппалуза Бархатом, потому что у него мягкая и приятная на ощупь шерстка. А один из комментаторов придумал кличку Барабашка. Некоторые варианты в целом оказались за гранью неординарности. Так, один из подписчиков написал, что пони лучше всего назвать Бирюзовым Баклажаном.

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