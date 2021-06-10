В Новосибирске от коронавируса умерла 89-летняя женщина

В Новосибирске коронавирус унес жизни пяти человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 10 июня, стало известно о том, что еще пять человек умерли от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 53 и 63 лет, а также женщины в возрасте 79 лет, 82 лет и 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 928 человек, — рассказали в оперштабе.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 80 человек, из них 11 подключили к аппаратам ИВЛ. Они не могут самостоятельно дышать.

За последние сутки инфекцию диагностировали еще 99 человек, выздоровел 91 пациент.

За се время пандемии коронавирусом заболели 44 171 человек, в том числе 2 812 ребенка, выздоровели 39 973 пациента.

В регионе до конца июня действует масочный режим. В защитной маске надо быть во всех местах массового скопления людей. В противном случае можно получить штраф, либо отказ в предоставлении услуги.

В Новосибирске прививку от коронавируса поставила 102-летняя женщина, переболевшая в тяжелой форме ковидом.

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