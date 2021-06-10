Под Новосибирском таинственно исчезла 37-летняя женщина, ночевавшая на веранде своего дома

Под Новосибирском потерялась 37-летняя женщина. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В селе Петропавловка Краснозерского района пропала 37-летняя Лилия Александровна Григорян (Красношапка). О ее местонахождении ничего неизвестно с 4 июня. Подробности исчезновения женщины рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— В день ее пропажи было очень жарко. Женщина себя плохо почувствовала. Даже вызвали врачей «скорой помощи». После того, как медики уехали, она уснула. Через некоторое время проснулась и сказала, что пойдет спать на веранду, так как ей очень жарко. Это было ближе к вечеру. На веранде было спальное место. Когда родные позже зашли на веранду, то сибирячки там не было уже, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

На месте работала полиция и спасатели, но пока найти женщину не удалось.

Приметы пропавшей сибирячки: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-каштановые крашеные, глаза карие.

Женщина была одета в темно-синею тунику с красно-белым цветочным рисунком, черные бриджи и голубые галоши.

Если вам что-либо известно о местонахождении сибирячки, просьба сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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