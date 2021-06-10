В Новосибирске бездомных псов стали отлавливать гуманным способом

В Новосибирске бездомных псов отлавливают гуманным способом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Новосибирске определили компанию для отлова бездомных животных на правом берегу города. Ей стала организация ООО «ОБЖ». В планах компании изъять с улиц 200 собак в этом году. На сегодняшний день они поймали уже 15 животных. Известно, что при работе сотрудники организации используют гуманные методы: сначала делают животному легкую седацию, а уже потом забирают его петлями. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

— Если ловить животное без седации, оно испытывает стресс, адреналин, поэтому может навредить себе. Легкую седацию с инъекционными шприцами мы проводим с помощью ружей или духовых трубок — ловец вводит препарат и ждет, когда собака успокоится. Через 2-3 минуты животное начинает ложиться, но в глубокий сон не впадает. Ловец может спокойно подойти, взять его на петлю или на сеть и донести до машины для транспортировки, — поделился руководитель организации ООО «ОБЖ» Никита Недорезов.

Известно, ловцы всегда используют одинаковую дозу препарата. Лишь при острой необходимости ее увеличивают. Для псов такой метод безопасен — уже к вечеру животные приходят в норму. Все это время за ними следит ветеринар. После отлова собака попадает в карантинное отделение — там ее обрабатывают от паразитов, вакцинируют, а затем стерилизуют или кастрируют.

В пресс-центре мэрии уточнили, новосибирцы, которым требуются услуги отлова бездомных псов, могут обратиться по номеру: 380-42-01 и оставить заявку.

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