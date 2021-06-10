В Новосибирске открыли первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 10 июня, в Новосибирске открылся еще один пункт вакцинации от ковида. Он появился на базе травмпункта больницы № 19 в Первомайском районе города. Пункт будет работать в круглосуточном режиме. Сибиряки смогут получить там любую из трех доступных вакцин. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Пункт вакцинации на улице Героев Революции, 5 будет работать круглосуточно в будни, в субботу, воскресенье и в праздничные дни. 12 июня, в День России, открыто, -рассказала главврач Городской клинической больницы № 19 Галина Давидович. — Есть те, кому график работы не позволяет пройти вакцинацию в часы работы поликлиник или торговых центров. Теперь у них будет возможность сделать прививку в абсолютно любое время.

Известно, что каждого, кто захочет привиться будет осматривать врач. Если противопоказаний нет, человек получит вакцину. А еще его сразу же запишут на повторную прививку.

В правительстве напомнили, сейчас в регионе есть три вида вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Также известно, что в область регулярно поступают новые партии препаратов.

Отметим, прививочные пункты есть во всех взрослых поликлиниках Новосибирской области. Также на территории региона работают мобильные бригады, которые проводят вакцинацию сотрудников на предприятиях.

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