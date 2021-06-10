Сибирячка на иномарке вылетела в кювет и опрокинулась. Фото: ГИБДД по НСО.

Серьезная авария произошла в Болотнинском районе Новосибирской области. Там, на 14 километре трассы К-16 «Тогучин — Карпысак», в кювет вылетел автомобиль «Хонда».Иномаркой управляла 21-летняя девушка. Подробности аварии, случившейся 9 июня, рассказали в областной ГИБДД.

— ЧП произошло рано утром, примерно в 5:20. 21-летняя водитель автомобиля Honda Airwave двигалась со стороны Тогучина и наехала на бордюрное ограждение с правой стороны. После чего иномарка съехала с дороги, вылетела в кювет и опрокинулась, — уточнили в ведомстве.

Известно, в результате аварии молодая сибирячка получила различные травмы — ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП установят полицейские.

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