Умер Алексей Романенко — преподаватель Новосибирского военного института

Умер преподаватель военного института Росгвардии. Фото: nvi.rosgvard.ru

В Новосибирске на 36-м году жизни умер преподаватель военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ Алексей Романенко. Это произошло 7 июня. Информацию подтвердили в пресс-службе Сибирского округа Росгвардии.

Известно, что Алексей Романенко был участником боевых действий и обладателем крапового берета.

— Светлая память об Алексее Викторовиче навечно сохранится в сердцах его сослуживцев и всех, кто его знал. Командование, ветераны, личный состав военного института скорбят по поводу безвременной кончины Алексея Викторовича и выражают слова искреннего соболезнования его родственникам, — говорится в сообщении пресс-службы Сибирского округа Росгвардии.

Как стало известно КП-Новосибирск, преподаватель внезапно скончался на рабочем месте.

— Утром он пришел на склад проводить ревизию. Вдруг ему стало плохо, он потерял сознание. Ему пытались оказать помощь, вызвали скорую, но он скончался до приезда врачей, — рассказал КП-Новосибирск источник. — Раньше на самочувствие он не жаловался. Был спортсменом, много занимался в спортзале.

КП-Новосибирск приносит соболезнования родным и близким Алексея Романенко.

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