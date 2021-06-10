Полицейские ищут хакера, укравшего 6 миллионов рублей из банкомата под Новосибирском. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Бердске из банкомата «Сбербанка» неизвестный похитил 6 миллионов рублей. Он открыл его штатным ключом и внес изменения в программное обеспечение. С помощью хитрой схемы ему удалось обналичить деньги в сумме 6 миллионов рублей и скрыться с места преступления. Информацию о преступлении, совершенном 28 мая, КП-Новосибирск подтвердили в региональном ГУ МВД.

— По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 158 часть 4 УК РФ «Хищение в особо крупном размере». В настоящий момент полицейские устанавливают всех причастных к преступлению. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, — уточнили в полиции.

Как рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк», сотрудники организации оказывают всестороннее содействие правоохранителям. В настоящий момент ведется расследование уголовного дела.

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