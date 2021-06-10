В Новосибирске прививку от коронавируса поставили 102-летней женщине

В Новосибирске прививку от коронавируса поставили 102-летней пенсионерке. Фото: пресс-служба правительства НСО

В Новосибирске прививку от коронавируса поставили 102-летней Евдокии Башковой. Перед вакцинацией сибирячку обследовали врачи. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.

Первый укол пенсионерке поставили три недели назад. Со слов медиков, состояние женщины хорошее. Все показатели здоровья в норме. Пришло время для второй инъекции.

Родные сибирячки объяснили, почему решили привиться.

Дочь пенсионерки Галина Ларкина рассказала о том, что и она, и ее мама еще осенью переболели коронавирусом. Прививку они решили поставить, потому что не хотят постоянно жить дома, взаперти, и бояться подхватить опасную инфекцию. Ведь обе женщины до этого тяжело перенесли болезнь.

— У меня было 75% поражения легких, у мамы — 50%. И мы решили, как только наступит момент, сразу будем вакцинироваться, — отмечает Галина.

Медики рассказали, что пожилые люди активно обращаются за тем, чтобы поставить прививку от коронавируса. Пенсионерам надоело сидеть дом, к тому же летом начался сезон дач.

Напомним, в Новосибирской области работает порядка 100 пунктов вакцинации. Процесс вакцинации населения контролируется министерством здравоохранения Новосибирской области. Пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции развернуты во всех взрослых поликлиниках региона. Работают выездные медицинские бригады, которые прививают трудовые коллективы и маломобильных граждан на дому.

Также в настоящее время можно привиться в торговых центрах и на общественных территориях Новосибирска:

МФЦ «Сан-Сити». Ежедневно с 10.00 до 19.00

ТРК «Эдем». Ежедневно с 11.00 до 17.00, выходные — воскресенье, понедельник

ТЦ «МЕГА». По будням с 12.30 до 19.30, суббота, воскресенье — с 11.00 до 17.00, выходной — понедельник

ТК «Река». По будням с 11.00 до 17.00, суббота — с 10.00 до 15.00, выходной — воскресенье

ТЦ «Амстердам». Ежедневно с 10.00 до 16.00

Новосибирский зоопарк. По будням с 10.00 до 17.00, в выходные — с 10.00 до 15.00.

Микрорайон «Чистая слобода» (ул. Титова, 264, опорный пункт полиции). С 29 мая по 13 июня ежедневно, кроме вторника и четверга, с 15.00 до 19.00.

Муниципальная аптека (ул. Крылова, 15). Ежедневно с 10.00 до 18.00

ТРЦ Сибирский Молл. Ежедневно с 14.00 до 19.00 (3 этаж).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.