«Сперва подумал, это розыгрыш»: новосибирец рассказал, как случайно попал в эфир шоу «Вечерний Ургант»

Новосибирец рассказал, как случайно попал в эфир шоу «Вечерний Ургант». Фото: стоп-кадр.

Житель Новосибирска Андрей Михалев попал в эфир программы «Вечерний Ургант». Он стал участником рубрики «Встреча с интересным человеком». По словам сибиряка, это вышло совершенно случайно, и сначала он немного растерялся. Об этом Андрей рассказал КП-Новосибирск.

— Во вторник, 8 июня, как обычно зашел в чат-рулетку, в котором для общения выпадают разные пользователи, и чисто случайно увидел ведущего Ивана Урганта и Моргенштерна. Сперва подумал, это розыгрыш и хотел даже матом выразиться, но хорошо, быстро сообразил, что это все-таки эфир на федеральном канале. Сначала растерялся немного, но потом как-то нормально, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Михалев.

Во время эфира Иван Ургант спросил сибиряка, кто, по его мнению, лучший исполнитель в этом году. На вопрос Андрей ответил откровенно.

— Только не Моргенштерн. Возможно, Билан, — заявил Андрей.

Как уточнил КП-Новосибирск мужчина, ему в целом не нравится творчество современных певцов. Он предпочитает музыку 90-х и 2000-х годов. Кстати, в эфире шоу он сыграл на гитаре и спел хит тех времен «Батарейка» группы «Жуки».

— Игра на гитаре — мое хобби. Учился сам по роликам на YouTube. В основном мой репертуар — армейские песни, — добавил новосибирец.

Андрей сам научился играть на гитаре. Фото: предоставлено Андреем Михалевым.

Также известно, 5 лет назад Андрей попал в серьезное ДТП. В июне 2016 его и инспектора ДПС сбил пьяный водитель «ГАЗели». Тогда Андрей получил серьезные травмы — на восстановление ушло полгода. Сейчас сибиряк работает водителем.

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