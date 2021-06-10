Банк Уралсиб принял участие в открытии часовни в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Представители Новосибирского филиала Банка Уралсиб приняли участие в торжественном открытии часовни-памятника во имя святого великомученика Георгия Победоносца, расположенной на территории 39-й ракетной дивизии в поселке Пашино. На церемонии с приветственной речью выступил Губернатор области Андрей Травников.

Часовня была построена на благотворительные средства, собранные компаниями Новосибирской области. Банк Уралсиб вошел в число благотворителей проекта, перечислив средства на строительство. В адрес руководителя Филиала Банка Уралсиб в Новосибирске Александра Сорокина поступило Благодарственное письмо от Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в котором руководитель региона выразил благодарность за активное участие в строительстве часовни.

- Банк Уралсиб многие годы участвует в социально значимых проектах Новосибирска, мы планируем и далее оказывать помощь в решении важных для региона задач, - сообщил Александр Сорокин.