В Новосибирске строители обнаружили утиные яйца на бетонных блоках: птенцов вывели и нашли им приемную маму

Утята обрели дом в пруду Академгородка. Фото: Центр реабилитации диких животных

В Новосибирске на улице Ипподромской строители нашли на бетонных блоках утиное гнездо с яйцами. Удивленные рабочие на время остановили все работы. Думали, дать птице время, чтобы она успела вывести потомство. Но, увы, руководство стройки распорядилось возобновить работы, чтобы не отставать от графика.

Строители не бросили будущих птенцов в беде. За помощью они обратились в Центр реабилитации диких животных. Оказалось, что у волонтеров есть специальный инкубатор. Туда поместили пять яиц, которые строители передали волонтерам, и стали ждать.

— Два из них были неоплодотворенные. В итоге из трех оставшихся вывелись два утенка. Оба они здоровые. Как только они обсохли, чуть-чуть пришли в себя, мы подсадили малышей к приемной маме-утке на озере в Академгородке. Известно, что утки хорошо принимают чужих детей, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Богомолова.

В центре реабилитации диких животных объяснили, почему утка могла выбрать столь необычное место для гнезда.

— Вопреки общепринятому мнению утки не строят гнезд на водоемах. Обычно они выбирают места, где есть высокая трава. Как правило, в городе, это гаражные кооперативы, частный сектор и так далее. Когда малыши вылупляются, мама-утка ведет их к водоему. Так они могут прошагать по всему городу пешочком, — отметила Алиса Богомолова.

Волонтеры предостерегли новосибирцев, если они заметили утку с птенцами, ни в коем случае ее не пугать, а дать пройти, иначе она улетит, а малыши останутся брошенными.

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