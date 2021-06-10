«Он сутки просидел под дождем»: под Новосибирском ищут хозяина псу, которого привязали к дереву умирать

Несмотря на жестокое предательство собака дружелюбна и спокойна. Фото: предоставлено Ульяной Вараксиной.

В Бердске волонтеры ищут хозяина для пса Рэма. По словам зоозащитников, он тянется к людям, несмотря на то, что ранее его жестоко предали.

— Его привязали к дереву умирать. Нашли Рэма в лесу, в деревне Бердь. Он сутки просидел под дождем без воды и пищи, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Ульяна Вараксина.

Известно, пес совсем молодой — ему около 1,5 лет. Он привит, кастрирован и приучен к выгулу. По словам волонтеров, отличается спокойным нравом и в целом идеален во всем. Его можно держать не только в частном доме, но и в квартире. По словам зоозащитников, Рэм на фото кажется крупной собакой, а в жизни он совсем небольшой — ростом ниже колена.

Всем, кто хочет приехать и познакомиться с Рэмом, можно позвонить по телефону — 8-906-996-96-39.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.