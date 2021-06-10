Пробки в Новосибирске на утро 10 июня 2021 года: затор на Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 10 июня 2021 Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 10 июня 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Троллейная и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улице Станционной, площадях Энергетиков, Труда и Райсовета. Затруднено движение по улицам Станиславского и Покрышкина. Сложно проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Петухова. Пробка сковала также Советское шоссе.

На правом берегу водители стоят в пробках на Большевистской, Кирова, Никитина и Добролюбова. Кроме того, заторы образовались на улицах Кошурникова и Фрунзе.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 10 июня, составил 5 баллов.

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