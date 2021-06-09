Новосибирские заключенные записали аудиосказки для детей

Осужденные из новосибирских колоний записали аудиосказки для детей. Фото: ГУФСИН по НСО

Осужденные из новосибирских колоний записали аудиосказки для детей. Побывать в роли профессионального чтеца смогли все желающие.

— Осужденные, отбывающие наказание в подведомственных учреждениях ГУФСИН по Новосибирской области, в рамках Всероссийской акции «Аудиокниги для детей осужденных», записали знаменитые произведения как русских, так и зарубежных авторов. Сказки заключенные выбирали на свое усмотрение, но чаще всего их выбрал падал на русские народные сказки, стихи и произведения классиков детской литературы, — пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

Побывать в роли профессионально чтеца могли все желающие. Фото: ГУФСИН по НСО

Сказки заключенные записывали в студии кабельного телевидения в своей колонии. После этого записи передавали их родственникам.

Кстати, сказки осужденные записывали не только для своих детей, но и для малышей, оставшихся без попечения родителей. К примеру, исправительная колония № 9 давно сотрудничает с городским центром социальной помощи семье и детям «Заря».

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