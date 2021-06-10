Погода в Новосибирске на 10 июня 2021 года: тепло не собирается возвращаться в регион

В городе будет прохладно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 10 июня 2021 года будет солнечной и ветреной. Днем столбики термометров поднимутся до +16...+18 градусов, а к ночи похолодает до +5...+7 градусов.

— Ветер подует северо-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, — обещают метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра. — В области с утра будет туман, а днем температура воздуха составит +15...+20 градусов.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов, а к вечеру станет прохладнее. Сибиряки увидят на термометрах +7...+9 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.