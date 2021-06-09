Создание новых особо охраняемых природных территорий затормозилось из-за оспаривания закона в судах

Заельцовский бор - любимое место для сибиряков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Создания новых особо охраняемых природных территорий - один из важных вопросов для Новосибирсой области. Ситуацию в регионе прокомментировал зампред правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Он подчеркнул, что создание особо охраняемых природных территорий в регионе происходит в соответствии с областным законом «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» с учетом поправок, принятых в феврале 2021 года. Одним из пилотных проектов в данном направлении стал Заельцовский бор в Новосибирске, для которого сейчас устанавливается статус лесного парка. Работа ведется под контролем областных властей.

- В Новосибирской области допустимо создание новых особо охраняемых природных территорий. Однако в связи с тем, что принятый в действующей редакции закон в настоящее время проходит процедуру оспаривания в судебном порядке, рассмотрение инициатив по созданию новых ООПТ на данный момент приостановлено. Эти вопросы будут рассмотрены после вынесения необходимых судебных решений», – отметил заместитель Председателя Правительства региона.