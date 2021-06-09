Помощь неравнодушных граждан делает охрану более эффективной

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Именно инициатива людей, не желающих оставаться немыми свидетелями правонарушения, помогает принять необходимые меры быстро и эффективно.

29 мая в 14.00 экипаж ГБР ГВАРДИИ был направлен к многоэтажному жилому дому, расположенному на улице Восход. Поводом для выезда стало беспокойство одной из жительниц дома. Услышав шум и грохот в подъезде, женщина предположила, что воры вскрывают дверь соседней квартиры, и вызвала охрану. Прибывшие через несколько минут «гвардейцы» установили, что соседи просто переезжают и забирают свое имущество. Несмотря на то, что вызов оказался ложным, бдительная женщина не будет за него оштрафована, ведь позвонила она в Агентство из благих побуждений - с целью предотвратить хищение.

1 июня в 0.12 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ прибыла во двор дома, расположенного на улице 9-й Гвардейской Дивизии. В дежурную часть позвонила и сообщила о шуме во дворе председатель ТСЖ. Информация о нарушении общественного порядка подтвердилась: на детской площадке компания молодежи слушала громкую музыку и распивала алкогольные напитки. «Гвардейцы» выпроводили нарушителей со двора. Такая же ситуация повторилась и ночью 5 июня, и вновь о совершаемом правонарушении стало известно благодаря небезразличному жильцу дома.

8 июня в 12.42 о том, что на лавочке около высотки в Горском микрорайоне пятеро мужчин распивают спиртное, в агентстве узнали от председателя ТСЖ. Бойцы ГБР, прибывшие на место в рамках оказания услуги «Безопасный двор», пресекли совершаемое правонарушение.

Сегодня ночью в 1.49 двое злоумышленников с целью совершения кражи разбили стекло в окне магазина, расположенного на улице Немировича-Данченко. В дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ от охранной сигнализации поступил тревожный сигнал, и к объекту была направлена ближайшая группа быстрого реагирования. В это же время в отделение полиции Ленинского района от жильца соседнего с магазином дома поступил телефонный звонок с сообщением о подозрительном шуме, который тот услышал среди ночи.

Во время отработки этой тревоги «гвардейцы» предотвратили еще одно ЧП: заметив открытое горение мусорной контейнерной площадки, они вызвали пожарных, которые ликвидировали возгорание.