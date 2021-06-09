В Новосибирской области в 2021 году благоустроят 185 парков и дворов

Крупнейшим объектом благоустройства по нацпроекту в 2021 году станет Заельцовский парк.

В Новосибирской области при активном участии жителей, которые определяют приоритетность объектов благоустройства и участвуют в их обсуждении, реализуется проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Крупнейшим объектом благоустройства по нацпроекту в 2021 году станет Заельцовский парк в Новосибирске. Реализация нацпроекта проводится под контролем Правительства Новосибирской области. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

— В этом году впервые на единой цифровой платформе было проведено Всероссийское голосование по выбору общественных пространств и дизайн-проектов для благоустройства 2022 году. В Новосибирской области в голосовании приняли участие более 111 тысяч человек, — отметил министр.

На реализацию крупных проектов в регионе предусмотрена субсидия в размере 188,6 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета — 140 миллионов рублей, областного бюджета Новосибирской области — 48,6 миллионов рублей.

— В этом году в рамках нацпроекта планируем благоустроить не менее 185 объектов — 115 дворовых территорий и 70 общественных пространств. Сейчас работы развернуты на 114 объектах, а на 11 объектах работы уже завершены. С каждым годом реализация проектов ускоряется благодаря повышению профессионализма всех участников, а также активному вовлечению граждан в этот процесс, — пояснил Денис Архипов.

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