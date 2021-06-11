«Платье куплено, школьница плачет»: родители пожаловались на отмену выпускных под Новосибирском

Отмена единого выпускного на площади расстроила искитимцев
Фото: Мария ЛЕНЦ
Жители Искитима пожаловались на отмену выпускных из-за коронавируса.
— У меня дочь закончила 9 класс. Но подруга у нее заканчивает школу и горючими слезами плачет. Платье на выпускной куплено, а выгулять его не получится. К тому же родителей у нее нет, она сирота, — рассказала КП-Новосибирск одна из родителей.
Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, Единый выпускной-2021 на Михайловской набережной также не состоится. Власти добавили, что выпускной будет проходить в онлайн-формате.
Пользователи соцсетей обсуждают решение властей, а заодно — нарушителей масочного режима.
— Отменить площадь для выпускников вы горазды, а заставить людей надевать маски в автобусах и магазинах — вы не можете, — написала жительница Искитима.
— Выпускной, который дети готовили несколько месяцев, отменили за 2 недели. Девочки шили платья, покупали, записывались на макияж, прическу — это все недешево. Вы если хотите улучшить эпидемиологически обстановку, вы начните с малого. Маски носите, — уверена родитель.
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