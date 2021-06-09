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Происшествия9 июня 2021 13:39

Сотрудник колонии обещал заключенному сибиряку мобильник за взятку в 50 тысяч рублей

Против 25-летнего парня возбуждено уголовное дело
Галина СИМОНОВА
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Сибиряк получил взятку в размере 50 тысяч рублей.

Сибиряк получил взятку в размере 50 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Против 25-летнего сотрудника отдела по воспитательной работе с осужденными куйбышевской исправительной колонии возбудили уголовное дело за взятку по части 3 статьи 290 УК РФ. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

— По данным следствия, 7 июня этого года подозреваемый получил от родственников осужденного взятку в 50 тысяч рублей. За это он должен был передать осужденному мобильный телефон, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас сибиряк находится под подпиской о невыезде, а расследование уголовного дела продолжается.

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