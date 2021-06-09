ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Новосибирской области на треть

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Важным стимулом спроса была госпрограмма для приобретения жилья в новостройках, по которой ВТБ в мае предложил клиентам улучшенные условия. В рамках программы с начала года 1,6 тыс. новосибирских семей заключили сделки на 4,4 млрд рублей. За все время действия программы ВТБ предоставил по ней более 4,3 тыс. займов на 11 млрд рублей на покупку жилья Новосибирской области.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки с начала года стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан и Свердловская область.

- В мае мы увидели продолжение тенденций начала года, зафиксировав рекордный спрос на ипотеку для этого месяца. Россияне активно улучшают жилищные условия, чему способствуют выгодные ставки, цифровые сервисы и высокий интерес к госпрограмме на фоне ее близящегося завершения в текущем формате, - комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ. - Мы ожидаем, что существующая динамика сохранится, и планируем к концу года достичь объема выдач в 1,2 трлн рублей, увеличив результаты 2020 года в пределах на 30%.

ВТБ в мае улучшил условия по ряду ипотечных программ - в частности, по ипотеке с господдержкой, а также для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов Группы ВТБ.