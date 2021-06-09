В Новосибирск приедет тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

В Новосибирск приедет тематический поезд. Фото: Минобороны РФ.

В Новосибирск 17 июня прибудет тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!». Известно, эшелон остановиться на железнодорожном вокзале города, а затем поедет дальше по маршруту. Он также заедет в Ишим, Екатеринбург, Пермь, Киров, Казань и Саранск, а после отправится в Москву. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.

— Торжественная встреча тематического поезда пройдет на железнодорожной станции «Новосибирск-Главный». Участниками встречи станут командование Новосибирского гарнизона, представители правительства региона, общественники, военные, а также юнармейцы. В состав поезда входит 17 вагонов, среди них тематические вагоны: «Дорога памяти», «Современная армия», вагон «Молодежь — авангард поколений», а также вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный подвигам военных медиков в борьбе с COVID-19. В каждом из вагонов пройдут экскурсии, — уточнили в ЦВО.

Известно также, на платформах представят образцы современной техники и вооружения РФ. А еще на станции появится пункт отбора сибиряков, желающих служить по контракту. Там у каждого будет возможность задать интересующие вопросы и получить консультацию.

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