Пробки в Новосибирске на вечер 9 июня 2021 года: затор на улице Станционная

Пробки достигли 4 баллов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пробки в Новосибирске на вечер 9 июня 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» они заторы на дорогах достигли 4 баллов.

На правом берегу небольшие пробки образовались на улицах Военная, Красный проспект и Советская. Автомобилистам сложно будет проехать на одном из участков улицы Серебренниковской, начиная от улицы Депутатской и до пересечения с улицей Максима Горького. Так же пробка образовалась на улице Фабричная и до станции метро «Речной возкал».

Заторы начинают сковывать проезд на левый берег. Начиная от проезда Энергетиков и до площади Труда тянется вереница из машин. При повороте на улицу Широкая и Станционная, автомобилистов ждет небольшая пробка. На улице Бетонный переезд тоже сложно проехать.

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