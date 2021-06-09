В Новосибирске столкнулись «Лексус» и «Фольксваген»: в больнице ребенок

В Новосибирске столкнулись две иномарки: в ДТП пострадал ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске столкнулись две иномарки: в ДТП пострадал ребенок. Авария случилась днем 9 июня в Ленинском районе города.

— Около часа дня, 32-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал по улице 2-я Станционная со стороны улицы Клубная, в сторону улицы Станционная, поворачивая налево к дому №60 корпус 3 на улице Станционная. Там он столкнулся с автомобилем Lexus, за рулем которого был 29-летний мужчина, — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирску.

В ДТП пострадали 30-летняя женщина и 8-летняя девочка, ехавшие в «Лексусе», их доставили в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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