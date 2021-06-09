«У него отек мозга»: под Новосибирском машина сбила двухмесячного щенка и уехала

Автомобиль сбил щенка и скрылся. Фото: osirotevshii

В поселке Кудряши, что под Новосибирском, машина сбила двухмесячного щенка. Водитель не остановился, чтобы как-то помочь малышу. Щенок лежал на асфальте в крови и не шевелился. Пока его не обнаружили неравнодушные.

— Он не встает, не сидит, лежит в одной позе. У щенка отек мозга, — рассказали волонтеры группы «Осиротевшие».

Малыша доставили в клинику. Ветеринары провели обследование.

— Шансы на восстановление, слава богу, есть. Но на сколько малыш придет в себя, пока трудно сказать. Нужно время, — рассказали волонтеры.

Сейчас ветеринары снимают отек головного мозга, дальше будет назначено лечение антибиотиками

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