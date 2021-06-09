ВТБ и Mail.ru Group объявляют о партнерстве

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Меморандум о партнерстве подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

– Открытая платформа VK Pay обладает широкой клиентской базой – ежемесячно свыше 17 млн человек совершают в ней более 60 миллионов транзакций. Подключение к VK Pay позволит ВТБ начать работу с новым для себя розничным продуктом – рассрочкой – и существенно увеличить клиентскую базу, — заявил Анатолий Печатников.

По словам директора по развитию бизнеса VK Pay Максима Попова, сотрудничество с одним из крупнейших банков России — важный шаг в развитии сервиса.

– Рассрочка — востребованный продукт среди нашей аудитории, — сообщил Максим Попов. — Одна из наших задач — построить широкую и качественную партнерскую сеть магазинов с доступом к ней всей аудитории Mail.ru Group.

Ранее ВТБ анонсировал запуск экосистемы в формате white label, когда партнеры могут использовать лицензию и инфраструктуру ВТБ для предоставления банковских услуг под их собственным брендом. Все проекты реализуются на BaaS-платформе (Bank as a service — банк как сервис). Экосистема строится на принципе открытой бизнес-архитектуры и на текущий момент предусматривает развитие в шести приоритетных направлениях: розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика.