Сибиряк оплатил 160 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться прав. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель города Обь накопил 160 штрафов ГИБДД. Оплачивать их сибиряк не планировал. Да и сумма оказалось внушительной — более 150 тысяч рублей. В дело пришлось вмешаться судебным приставам. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области в среду, 9 июня.

— Должника не раз предупреждали о том, что штрафы нужно оплатить. Однако тот требования приставов игнорировал. Тогда они решили лишить сибиряка права управления машиной, о чем заранее предупредили должника — уточнили в ведомстве.

Такая мера на горе-водителя повлияла: в течение нескольких дней он нашел деньги и оплатил все штрафы.

Приставы рекомендуют вовремя оплачивать штрафы ГИБДД. Проверить их наличие можно на сайте УФССП или же на портале Госуслуг.

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