Сибирячка из кабинета украла сумку работницы вокзала: это попало на видео

Сибирячка украла сумку работницы вокзала. Фото: стоп-кадр

Жительница Новосибирска украла сумку работницы вокзала «Новосибирск Главный». Они притворилась якобы потерялась в здании и ищет туалет. Так женщина проникла к кабинетам, где работают специалисты.

— Увидев пустой незапертый кабинет, подозреваемая забрала оставленную без присмотра сумку одной из работниц железной дороги и скрылась. Это сняла камера видеонаблюдения. Далее она вытащила банковские карты сотрудницы и отправилась с ними в магазин, — рассказал в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

На кадрах видно, как женщина покупает электронную сигарету и зарядное для телефона.

Ее вовремя задержали полицейские. На сибирячку завели уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ранее женщину привлекали к ответственности за похожее преступление. Тогда она отделалась условным сроком.

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