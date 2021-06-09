Эксперты Общественной палаты обсудили проблему пропаганды ЛГБТ среди подростков

Эксперты Общественной палаты Новосибирской области будут бороться с пропагантой ЛГБТ среди подростков. Фото: Михаил ДОКУКИН

Члены Общественной палаты Новосибирской области провели межкомиссионное заседание по противодействию пропаганде ЛГБТ в социальных сетях. Поводом для обсуждения стало обращение общественников, поступившее в мае на имя председателя Общественной палаты региона Галины Гридневой. В письме, под которым подписались 43 общественные организации, авторы жаловались на клип блогера, где увидели пропаганду нетрадиционных отношений.

- Ценность семьи сегодня размывается «благодаря» политике Запада, - считает председатель комиссии по поддержке семьи и детства Ольга Тетерюкова. - В частности, со стороны ЛГБТ-сообщества с 2011 года ведется структурированная психологическая атака, главное воздействие которой направлено на подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Светлана Сутягина, председатель Новосибирской областной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, напомнила, что в регионе действует программа «Воспитание гражданина России - патриота Новосибирской области» на 2019 - 2024 годы, включающая ряд подпрограмм, в том числе «Безопасное информационное пространство - социальный институт воспитания», где поднята проблематика незаконной информации в интернете.

Председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Роман Бубенов согласен с такой позицией:

- Существует Конституция Российской Федерации, в соответствии с которой мы все равны. Но меньшинство не может навязывать большинству свою точку зрения в отношении каких-то понятий, например, таких базовых ценностей, как семья, материнство, соблюдение прав детей. Считаю, что ориентация - это право любого человека, а распространение информации о ней среди несовершеннолетних - это вопрос государственной безопасности. Наша задача - чтобы среди подростков не распространялась информация, популяризирующая однополые отношения.

Кроме того, сейчас решается вопрос о создании телеграм-канала Общественной палаты Новосибирской области, в котором лидеры мнения будут высказывать свою точку зрения на ту или иную проблему, в том числе на ситуацию с ЛГБТ.

Общественники намерены разработать предложения по улучшению блокировки запрещенного контента в интернете.