Новосибирская библиотека для незрячих собрала «Антиковидный чемоданчик». Фото: предоставлено правительством НСО.

Сотрудники Новосибирской областной библиотеки для незрячих людей реализовали проект «Антиковидный чемоданчик». Его цель — информировать сибиряков с ограниченными возможностями зрения о вакцинации от COVID-19. Об этом рассказали в о региональном правительстве.

С проектом ознакомилась замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. По ее словам, «Антиковидный чемоданчик» информирует незрячих людей о том, что из себя представляет вакцина от коронавируса, на каких условиях ставится, а также, кому она показана.

В «Антиковидный чемоданчик» входит пакет информационных документов. Он включает комплекты брошюр «Прививка от COVID-19» и «Памятка о проведении вакцинации против COVID-19» и иные документы, представленные в специальных форматах для незрячих и слабовидящих сибиряков.

Посетители библиотеки уже оценили проект. По их словам, представленная в нем информация — удобна и достоверна. Таким образом, «Антиковидный чемоданчик» поможет людям с проблемами зрения максимально точно ознакомиться с данными о вакцинации и принять решение на счет прививки.

Напомним, сейчас на территории области доступны 95 пунктов вакцинопрофилактики COVID-19. Крое того, существуют 87 выездных прививочных бригад, которые проводят вакцинацию на предприятиях, а также ставят прививки маломобильным гражданам. Помимо этого, получить вакцину от коронавируса можно в ТЦ и на общественных площадках.

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