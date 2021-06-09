Новосибирская библиотека для незрячих собрала «Антиковидный чемоданчик». Фото: предоставлено правительством НСО.
Сотрудники Новосибирской областной библиотеки для незрячих людей реализовали проект «Антиковидный чемоданчик». Его цель — информировать сибиряков с ограниченными возможностями зрения о вакцинации от COVID-19. Об этом рассказали в о региональном правительстве.
С проектом ознакомилась замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. По ее словам, «Антиковидный чемоданчик» информирует незрячих людей о том, что из себя представляет вакцина от коронавируса, на каких условиях ставится, а также, кому она показана.
В «Антиковидный чемоданчик» входит пакет информационных документов. Он включает комплекты брошюр «Прививка от COVID-19» и «Памятка о проведении вакцинации против COVID-19» и иные документы, представленные в специальных форматах для незрячих и слабовидящих сибиряков.
Посетители библиотеки уже оценили проект. По их словам, представленная в нем информация — удобна и достоверна. Таким образом, «Антиковидный чемоданчик» поможет людям с проблемами зрения максимально точно ознакомиться с данными о вакцинации и принять решение на счет прививки.
Напомним, сейчас на территории области доступны 95 пунктов вакцинопрофилактики COVID-19. Крое того, существуют 87 выездных прививочных бригад, которые проводят вакцинацию на предприятиях, а также ставят прививки маломобильным гражданам. Помимо этого, получить вакцину от коронавируса можно в ТЦ и на общественных площадках.
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