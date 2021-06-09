Психологи рассказали, почему люди разучились дружить

Психологи рассказали, как изменилась дружба в современном мире. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 9 июня, отмечают Международный день друзей. Психологи утверждают, что в современном мире понятие дружба изменилось.

Так, например, одна из причин трансформации понятия дружбы заключается в том, что современные люди отстаивают личные границы.

Психиатр и эксперт по работе с подсознанием Вероника Сысоева отмечает в беседе с изданием NEWS.ru, что сейчас люди дружат как цельные, независимые личности, ради обмена вдохновением, добрыми советами, ощущения духовного единения. А потому количество друзей у одного человека резко сократилось, остальные остаются в категории знакомых, так как на всех ресурса не хватит.

Сократился и срок дружбы. В век саморазвития близкий контакт сохраняется между теми, кто одновременно «прокачивает мозг». Одна подруга рожает несколько детей, другая — строит карьеру. Понятно, что общих тем для разговоров у них крайне мало. Это подмечает психолог Екатерина Длин.

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