В Новосибирске благодаря акции «Каникулы в семьях горожан» ежегодно около 40 сирот обретают семьи

В городе стартовала акция «Каникулы в семьях горожан». Фото: предоставлено мэрией Новосибирска

В среду, 9 июня, в центре «Жемчужина», где воспитываются дети-сироты, прошел день открытых дверей для будущих приемных родителей.

Напомним, в городе стартовала акция «Каникулы в семьях горожан». Она будет проходить с 1 июня по 31 августа. Благодаря акции каждый год около 40 сирот обретают семьи.

Участие в акции принимают сотрудники трех городских центров помощи детям: воспитатели, психологи, социальные педагоги, дефектологи, логопеды — всего около 300 человек, а также горожане. Они берут в свои семьи воспитанников на все лето.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поблагодарил всех соцработников за то, что они делают для ребятишек.

— Важно, чтобы у воспитанников детских домов были не только кров, пища, уход, образование, но и чтобы они получали любовь, внимание, душевное тепло, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Сегодня, в День открытых дверей, сюда пришли потенциальные родители. Хотел бы напомнить, что право воспитывать приемных детей в своей семье нужно заслужить: пройти обучение, сдать тесты. Очень важно, чтобы взрослый человек, принимая решение, исходил из чувства ответственности и понимал, для чего делает этот важный шаг.

На сегодня в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, проживает 154 ребенка. В основном это подростки. В каждом центре организованы Школы принимающих родителей. В 2020 году там обучились более 250 новосибирцев. В 2021 году школу закончили 94 человека. Сейчас в ней учится 46 человек.

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