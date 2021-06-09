В Новосибирске поймали банду мигрантов, производящую фальшивые документы для иностранцев. Фото: пограничное управление ФСБ по НСО.

В Новосибирской области сотрудники погранслужбы ФСБ поймали банду мигрантов, занимавшуюся производством фальшивых документов для иностранцев. Для этой цели участники преступной группы организовали подпольную типографию.

— Там она изготавливали паспорта граждан стран Центральной Азии, уведомления о прибытии иностранного гражданина и миграционные карты. Сотрудники УФСБ выявили и изъяли поддельные оттиски дата-штампов пунктов пропуска Российской Федерации и Республики Казахстан, печати органов по вопросам миграции, а также специализированную штемпельную краску. Также из типографии изъяли цифровую технику, пленку для ламинирования паспортов и водительских удостоверений, — рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Новосибирской области.

Из типографии изъяли цифровую технику, пленку для ламинирования паспортов и водительских удостоверений. Фото: пограничное управление ФСБ по НСО.

В отношении участников банды возбудили уголовные дела. Теперь производителям липовых документов грозит срок до 5 лет лишения свободы.

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