Полицейские ищут сибиряка, разбившего парню голову лопатой. Фото: ГУ МВД по НСО.
Новосибирские полицейские ищут 21-летнего Семенова Дмитрия Владимировича, который разбил ровеснику голову лопатой. Известно, инцидент произошел в селе Жеребцово 21 мая. О происшествии рассказали в региональном ГУ МВД в среду, 9 июня.
— Между молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемый же в ходе ссоры ударил потерпевшего лопатой по голове. Тем самым он нанес ему открытую черепно-мозговую травму. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — уточнили в ведомстве.
Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника. Они просят всех, кому что-либо известно о его местонахождении сообщить об этом по телефонам: 232-20-38 или 112. Анонимность гарантирована.
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