Безопасный дом под присмотром «Ростелекома»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

В Новосибирской области с декабря 2020 года число клиентов облачного видеонаблюдения стало больше на 24 процента, причем традиционно спрос на услугу вырос ко времени отпусков и школьных каникул.

- Сервис видеонаблюдения станет цифровым помощником для тех родителей, кто не может находиться дома в будние дни. Достаточно подключить камеру, установить приложение - и смотреть в прямом эфире за тем, чем заняты дети. Так можно контролировать время, которое они проводят за гаджетами, напоминать об уборке или времени обеда, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

В услугу «Видеонаблюдение» входит сам сервис и видеокамера с инфракрасной подсветкой в ночное время, с широким углом обзора и датчиком движения. Сервис в том числе включает в себя прямую трансляцию происходящего дома или в квартире, облачное хранение записей до 30 дней и моментальные push-уведомления. Управлять услугой можно в мобильном приложении, в котором удобно смотреть видео, вырезать и сохранять в облаке нужные клипы из записи, делиться ссылкой на прямую трансляцию с другими членами семьи.

Для подключения облачного видеонаблюдения доступны три тарифа: «Запись событий», «Полная запись» и «Full HD+», причем в каждом из них можно выбрать нужное время хранения записей - 7, 14 или 30 дней. Подробнее об услуге можно узнать на сайте и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.