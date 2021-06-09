В Новосибирске ребенок оказался заперт в ванной: ему на помощь пришли спасатели

Чтобы освободить подростка из запертой ванной, им пришлось лезть в окно. Фото: МАСС

Спасатели выезжали в Первомайский район Новосибирска. Там в доме на улице Маяковского оказался заперт подросток. В это время в квартире больше никого не было. Инцидент произошел 8 июня.

— Ребенок умывался в ванной комнате, закрыл дверь, а открыть обратно уже не смог. Его родители в это время вышли из квартиры без ключей, захлопнув за собой дверь. Квартира была на первом этаже дома. Перекусив несколько прутьев на решетке окна, спасатели сначала обеспечили доступ родителей мальчика в квартиру, после чего разобрали замок на двери в ванную комнату, — рассказали подробности в МАСС.

Спасатели отметили, что часто сталкиваются с подобными ситуациями, а потому посоветовали вовремя проверять исправность замков на дверях.

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