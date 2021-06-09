В Новосибирске после столкновения двух иномарок в салоне машины зажало 55-летнюю женщину

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ключицы. Фото: МАСС

В Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадала 55-летняя женщина. Там вечером 8 июня на пересечении улиц Волочаевская и Гусинобродское шоосе столкнулись «Рено и «Хонда». В салоне одной из машин зажало женщину. На помощь ей пришли спасатели.

— Была обеспечена противопожарная безопасность транспортных средств, отключены аккумуляторы. После этого спасатели достали женщину из машины и передали ее врачам «Скорой помощи», — рассказали в МАСС.

Из покореженного автомобиля женщину достали спасатели. Фото: МАСС

Известно, что медики диагностировали у пострадавшей перелом ключицы.

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