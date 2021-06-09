Эксперт пояснила, как нужно делить ипотеку в случае развода. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

По закону имущество, совместно нажитое в браке, считается общей собственностью. Исключения составляют случаи, прописанные в брачном договоре или в соглашении о разделе имущества. В связи с чем даже если ипотечный займ оформлен на кого-то одного, возвращать долг придется вместе. Об этом изданию NEWS.ru рассказала адвокат, зампред комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина.

По словам эксперта, если квартира куплена в ипотеку во время брака, ее можно разделить при желании супругов. При этом не важно, кто по договору является заемщиком. На такой раздел не нужно согласие банка, ведь в кредитном договоре должник остается неизменным. Кроме того, обременение на недвижимость остается и при смене собственника.

В случае раздела такой квартиры каждый из супругов не обязательно получит ровно половину жилплощади. К примеру, суд может выступить в пользу того, с кем останутся проживать дети и отдать ему большую часть квартиры.

— Может сложиться интересная ситуация: после развода и раздела каждый из бывших супругов будет иметь долю в праве собственности на ипотечную квартиру, но ипотечный кредит будет платить только один из них — тот супруг, который указан в качестве заемщика в договоре, — добавила адвокат.

При таком раскладе раздел ипотеки спровоцирует и раздел ипотечного долга. А суд в таком случае, вероятно, признает задолженность перед банком общим долгом мужа и жены.

— Есть несколько вариантов выхода из такой ситуации. К примеру, можно переоформить ипотечный договор (при желании второго супруга и с согласия банка), в этом случае оба супруга станут заемщиками. Или же платить кредит будет один супруг, являющийся первоначальным должником, но при этом он может взыскать часть фактически уплаченных по ипотеке платежей со второго супруга соразмерно причитающейся ему доле, — отметила юрист.

К тому же, при разводе один из супругов может вообще оформить отказ от квартиры. Таким образом, он избавится от обязанности платить ипотеку. Однако в таком случае обязательно согласие кредитной организации.

Адвокат подчеркнула, на этапе оформления ипотеки нужно досконально изучить условия договора. Должное внимание при этом стоит уделить пунктам, в которых прописаны правила выплат в случае бракоразводного процесса.

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