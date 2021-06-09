«Простите, я устал жить»: под Новосибирском 26-летний парень написал записку и покончил с собой

Под Новосибирском парень покончил с собой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В рабочем поселке Сузун Новосибирской области покончил с собой 26-летний парень. Трагедия произошла в доме на улице Первомайской. Тело сибиряка обнаружили рано утром 5 июня.
— Молодой человек лежал рядом с печкой на кухне. Признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было. Установлено, что парень перед тем, как наложил на себя руки, выпивал. В квартиры были найдены предсмертные записки. В одной из них он говорил: «Простите, я устал жить». Он просил никого не винить в своей смерти и признавался, что любит родных, — рассказал КП-Новосибирск источник.
Известно, что ранее сибиряк не говорил о суициде. Обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.
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