Пробки в Новосибирске на утро 9 июня 2021 года: затор на улице Ватутина

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 9 июня 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 9 июня 2021 года: затор образовался на улице Ватутина. Также сложно проехать по улицам Станиславского и Котовского. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Заторы образовались на улице Блюхера и площади Лыщинского. Пробки сковали Советское шоссе и улицу Мира.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Движение также затруднено по улицам Добролюбова, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 9 июня, составил 5 баллов.

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