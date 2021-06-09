Погода в Новосибирске на 9 июня 2021 года: ночью ожидается похолодание

В городе подует северо-восточный ветер. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Погода в Новосибирске на 9 июня 2021 года будет ветреной и солнечной. Днем столбики термометров покажут +17...+19 градусов. К ночи похолодает до +7...+9 градусов.

— Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы будут усиливаться до 16 метров в секунду, — обещают метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра. — В области ночью ожидается похолодание до +2...+7 градусов и ветер будет дуть северо-восточный.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» день будет ясный и солнечный. Днем температура воздуха составит +13...+16 градусов, а ночью +6...+9 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747-750 миллиметров ртутного столба.

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