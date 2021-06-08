В Новосибирске впервые проходит Кубок России по спортивной гимнастике

Соревнования продлятся до 13 июня. Фото: правительство Новосибирской области.

Хорошая новость для новосибирских любителей спорта: в столице Сибири стартовал Кубок России по спортивной гимнастике. В церемонии открытия участвовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Игнатов и олимпийский чемпион, президент Новосибирской областной федерации спортивной гимнастики, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Евгений Подгорный.

- Рады видеть всех наших гостей на новосибирской земле. Соревнования такого высокого уровня впервые проводятся в Новосибирской области. Спасибо Федерации спортивной гимнастики России за такое решение. Важнейшим их итогом станет включение победителей в состав олимпийской сборной России. Мы вкладываем средства в инфраструктуру для развития базовых видов спорта нашего региона, и спортивная гимнастика, безусловно, входит в этот список. Уверен, что предстоящие состязания станут ярким событием и для самих спортсменов, и для болельщиков, - подчеркнул Андрей Травников.

Виктор Игнатов высказал уверенность в том, что в трансляциях предстоящей Олимпиады в Токио новосибирцы увидят знакомые лица атлетов, которые в ближайшие дни в Новосибирске будут бороться за олимпийские путёвки.

- Мы будем переживать за них как за своих, будем с нетерпением ждать их триумфального возвращения домой с заслуженными наградами, с гордостью за наших спортсменов и за нашу страну».

Евгений Подгорный выразил слова благодарности Губернатору и Правительству Новосибирской области за всестороннюю помощь и поддержку как при строительстве Центра спортивной гимнастики, так и при организации и проведении Кубка России.

Соревнования продлятся до 13 июня. Организаторами Кубка России являются: Министерство спорта РФ, Федерация спортивной гимнастики России, Правительство Новосибирской области и Федерация спортивной гимнастики Новосибирской области.