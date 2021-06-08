Пробки на вечер в Новосибирске 8 июня 2021 года: затор образовался на улице Восход

Пробки на вечер в Новосибирске 8 июня 2021 года затронули оба берега.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Пробки на вечер в Новосибирске 8 июня 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, загруженность городских дорог сейчас оценивается в 5 баллов.
На правом берегу заторы собрались на таких улицах как Фабричная, Восход, Кирова, Кошурникова, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Фрунзе, Гоголя, Нарымская, Танковая, Залесского, Дмитрия Донского, Жуковского, Авиастроителей и Богдана Хмельницкого.
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Котовского, Большая, Блюхера, Ватутина, Покрышкина, Вертковского, проезд Энергетиков, Станционная, Широкая, Хилокская, Немировича-Данченко и Петухова.
Проезд затруднен также по Димитровскому мосту в сторону левого берега. По Октябрьскому и Бугринскому мостам движение свободное.
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