Новосибирец, задолжавший по алиментам 400 тысяч рублей, лишился дорогого внедорожника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Новосибирска не выплачивал алименты на содержание своей дочки. Таким образом горе-отец задолжал ребенку 400 тысяч рублей. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области во вторник, 8 июня.

— Пристав вызвал 46-летнего должника на прием для того, чтобы тот объяснил, по какой причине столь безответственно относится к родительским обязанностям. Во время беседы у нвоосибирца сработала сигнализация. Пристав знал, что у алиментщика есть в собственности дорогой внедорожник — Toyota Land Cruiser Prado и потребовал предоставить автомобиль. Однако новосибирца такой вариант не устроил — он отказался, — уточнили в ведомстве.

После отказа приставы решили осмотреть территорию рядом с отделением. На одной из улиц они нашли машину и арестовали ее. Если новосибирец в ближайшее время не погасит долг, он навсегда потеряет машину. В таком случае внедорожник реализуют в счет погашения задолженности.

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