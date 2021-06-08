В озере «Спартак» утонул 24-летний новосибирец: его тело нашли водолазы

Водолазы нашли утонувшего в озере парня. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

В Калининском районе Новосибирска утонул 24-летний парень. Он купался на озере «Спартак». Трагедия произошла 7 июня около 19.00. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе по Новосибирской области.

— К нам заявка поступила из полиции. Группа водолазов Новосибирского поисково-спасательного отряда утром выдвинулась на поиски. Тело было найдено 8 июня в 11.30, — рассказали в Аварийно-спасательной службе.

Спасатели предупреждают, что ради собственной безопасности купаться необходимо только в местах, которые специально для этого оборудованы. В МЧС по Новосибирской области рассказали, что в прошлом году на воде погибло 89 человек, из них 15 детей. Это максимальное количество жертв за последнее время. Все погибшие купались в запрещенных местах.

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