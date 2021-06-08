В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались 5 пациентов: самому старшему было 78 лет

В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались 5 пациентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 8 июня, стало известно, что от коронавируса умерли еще 5 жителей Новосибирской области. Подробности об этом опубликовал региональный оперштаб.

— Скончались еще пять пациентов с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — двое мужчин в возрасте 66 лет и три женщины в возрасте 56, 73 и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 918 человек, — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день в реанимации в тяжелом состоянии находятся 67 пациентов. Из них 8 подключены к аппаратам ИВЛ из-за проблем с дыханием.

Как уточнили в оперштабе, за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 78 сибиряков. Таким образом, с начала пандемии опасный диагноз подтвердился уже у 43 986 человек, среди них — 2786 детей. Из хороших новостей — уже 39 795 жителей Новосибирской области выздоровели.

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